Раніше таких атак область не зазнавала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Агентство".

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Як атака БпЛА змусила росіян скасувати парад флоту у Санкт-Петербурзі?

Губернатор області Олександр Дрозденко оголосив про повітряну тривогу о 06:35, а вже через годину Росавіація ввела обмеження на роботу аеропорту Пулково. За словами Дрозденка, до 10:00 було знищено понад десять дронів. Їхні уламки впали в Ломоносовському районі, Гатчині та на його околицях. У Ломоносовському районі внаслідок падіння одного з безпілотників спалахнула пожежа, ймовірно, є 1 постраждала.

Згодом кількість збитих дронів зросла – уламки дронів упали під Кінгісеппом і на території промзони в Приморську. Через обмеження в аеропорту Пулково, за інформацією російських ЗМІ, було затримано понад 100 рейсів.

Міноборони Росії у своєму зведенні вказало загальну кількість збитих дронів по країні – 99, однак про атаку на Ленінградську область не згадало. Основний удар, за заявою військових, припав на Брянську область.

Найбільша атака безпілотників на Ленінградську область відбулася в день російського ВМФ, коли в Санкт-Петербурзі був запланований великий військово-морський парад. Однак всі заходи було скасовано вперше з 2017 року, коли парад почали проводити щорічно.

Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив це "загальною ситуацією та міркуваннями безпеки".

Нагадаємо, дрони атакували Ленінградську область 27 липня. У зв'язку з цим у петербурзькому аеропорту Пулково тимчасово припинили зліт та посадку літаків.