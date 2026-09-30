Уже сильно "припекло": почему Кремль внезапно скрыл данные о НПЗ

Украина продолжает систематически уничтожать критически важную инфраструктуру противника. Диктатор Путин даже подписал указ, которым запретил распространять данные об объемах переработки и производства на НПЗ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, Силы обороны уже нанесли удар по примерно 45 % проектной мощности российской нефтепереработки. Врагу не удается защитить свою стратегически важную отрасль.

Украина наращивает свои возможности

По словам эксперта, только за последние пять дней украинские силы нанесли удары как по нефтебазам, так и по нефтеперерабатывающим заводам. Такие атаки происходят настолько часто, что о них не всегда активно сообщают в СМИ.

Они постоянно находятся в поврежденном состоянии. Россияне пытаются их восстановить. И через некоторое время туда снова прилетают украинские дроны,

– сказал Жмайло.

Как удары по НПЗ влияют на Россию: смотрите видео 24 Канала

Украина также существенно увеличила дальность ударов. Уже зафиксированы поражения на расстоянии более 3000 километров с помощью усовершенствованных дальнобойных беспилотников. Все это "подогревает" топливный кризис, который местами обостряется в РФ.

"В российских регионах время от времени все равно возникают очереди за бензином. Это очень сильно повлияло этим летом и на агросектор РФ, где фиксируется падение примерно на 30%. В сочетании с нашей операцией в Черном и Азовском морях это привело к серьезным потерям для врага",

– подчеркнул Жмайло.

И Путина уже изрядно "припекло" из-за этих атак. На фоне топливного кризиса и проблем на фронте диктатор подписал закон о запрете публикации любой информации о состоянии НПЗ, их логистике и импорте. Там продолжают "закручивать гайки".

Добавим, что военный аналитик Дэвид Шарп подчеркнул, что удары по НПЗ действительно влияют на российскую экономику. Он объяснил, что нужно сделать, чтобы разрушительный эффект был долгосрочным.