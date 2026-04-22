Жирная цель: почему удар по нефтестанции "Самара" крайне болезненный для России

Силы обороны Украины 21 апреля ударили по линейно-производственной диспетчерской станции "Самара". Именно тут накапливают и смешивают нефть для формирования экспортного сорта Urals.

Политолог Георгий Чижов рассказал 24 Каналу, что станция "Самара" – действительно "жирная" цель, которую россияне явно защищали своими средствами ПВО. Однако украинским дронам удается прорываться сквозь нее.

Читайте также Непрерывно горят: эксперты разобрали, какие последствия для россиян могут иметь последние удары по НПЗ

Чем важна эта атака?

По словам Чижова, на этой станции сосредоточено значительное количество нефти. Поэтому тут есть куда бить. И никто уже не заплатит за то количество нефти, которая сгорит.

При этом линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" – это не нефтеперерабатывающий завод. Здесь происходит другой важный процесс.

С точки зрения химии процедура там простая. Они смешивают разные сорта нефти, чтобы характеристики соответствовали сорту Urals, который идет на экспорт. Далее эта нефть идет в другие страны. В том числе и по "Дружбе",

– отметил Чижов.

Такие удары являются абсолютно правильными со стороны Украины. Россия способна заработать огромные средства из-за скачка цен на нефть в результате войны в Иране. Поэтому Силы обороны работают, чтобы урезать экспорт врага.

