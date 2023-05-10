Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины заявил в проекте "Орестократия", что взрывы на военных объектах в России – это последствия вооруженной агрессии против Украины. Также он объяснил, до каких пор они будут продолжаться, пишет 24 Канал.

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Кто причастен к взрывам в России

Представитель нашей разведки в очередной раз сказал, что взрывы в России – это скорее внутрироссийская история.

Имена всех, кто это делает, мы получим наверняка после победы. Скажу так: это силы, понимающие опасность путинского режима, в частности, и на территории самой России,

– объяснил Юсов.

По его данным, этим силам известная информация о маршрутах и объектах военной логистики России, и демилитаризация страны-террористки будет продолжаться.

"Продлится до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью – за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки", – пояснил Андрей Юсов.

Взрывы могут быть проявлениями внутрикремлевских противостояний

Он также пояснил, что проявления внутрикремлевских противостояний могут быть не только в вербальной, но и во взрывной форме, например, атака беспилотников по Кремлю.

По словам Андрея Юсова, на фоне военных провалов вероятность "бомбардировки Воронежа", когда российские спецслужбы во имя чекистского режима совершают провокации против своего же населения, будет расти.

Главные угрозы для Московии собственно в самой ней: сегодня десятки тысяч уже уничтоженных россиян, насмерть их послал Путин – и все претензии к кремлевскому режиму. Вопрос не к НАТО и не к Украине,

– заверил Юсов.

По его словам, партизанское движение в России набирает обороты. В частности, внутрироссийский протест будет значительно активнее развиваться, особенно, что касается национального вопроса и защиты прав народов России. Юсов объяснил, что лидирует в этом вопросе Кавказ.

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В России произошла атака на нефтепровод "Дружба"

Утром 10 мая "нечто" атаковало российский нефтепровод "Дружба" в Брянской области. В этот раз под ударом оказался наливной пункт нефтепровода в поселке Свень.

Причины взрыва оккупанты не называли. Однако из телеграм-каналов известно, что удар был по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. На них появились пробоины диаметром ориентировочно 10 сантиметров.

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Стоит отметить, что поселок Свень, в котором произошла атака, расположен у границ Украины и Беларуси.