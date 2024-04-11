Интересно, что местный губернатор заявил об отсутствии разрушений. Однако кадры в сети свидетельствуют о другом.

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Что известно о взрыве в Курской области

Ночью 11 апреля в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотниками. В частности громко было в Фатежском районе.

Впоследствии губернатор Курской области заявил, что ночью в Фатежском районе Курской области якобы сбиты 3 украинские БПЛА самолетного типа.

Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. Однако впоследствии в сети быстро появилось видео с мощным прилетом.

Местные телеграмм-каналы заявили, что под ударом оказался Михайловский горно-обогатительный комбинат.

Кадры прилета в Курской области: смотрите видео

Справка. Михайловский горно-обогатительный комбинат – предприятие по добыче и переработке богатых железных руд и железистых кварцитов. Он принадлежит санкционному холдингу "Металлоинвест".

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По России не бьют западным оружием

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные бьют по России оружием исключительно украинского производства.

Также он подчеркнул, что Украина не атакует гражданских россиян. Цель ВСУ – объекты, которые оккупанты используют, чтобы воевать против нашего государства.

По словам президента, украинские защитники бьют исключительно по военным или энергетическим целям врага на территории России.