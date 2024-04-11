Цікаво, що місцевий губернатор заявив про відсутність руйнувань. Однак кадри в мережі свідчать про інше.

Дивіться також На тлі атак України: у Росії збільшився попит на засоби протидії БпЛА у 4 рази

Що відомо про вибух у Курській області

Вночі 11 квітня у Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотниками. Зокрема гучно було у Фатезькому районі.

Згодом губернатор Курської області заявив, що вночі у Фатезькому районі Курської області нібито збито 3 українські БПЛА літакового типу.

Постраждалих та руйнувань, за його словами, немає. Однак згодом у мережі швидко з'явилося відео з потужним прильотом.

Місцеві телеграм-канали заявили, що під ударом опинився Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат.

Кадри прильоту у Курській області: дивіться відео

Довідка. Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат – підприємство з видобутку та переробки багатих залізних руд і залізистих кварцитів. Він належить санкційному холдингу "Металоінвест".

Дивіться також У Пентагоні назвали російські НПЗ "цивільними цілями": що пропонує Остін Україні

По Росії не б'ють західною зброєю

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що українські військові б'ють по Росії зброєю винятково українського виробництва.

Також він підкреслив, що Україна не атакує цивільних росіян. Ціль ЗСУ – об'єкти, які окупанти використовують, щоб воювати проти нашої держави.

За словами президента, українські захисники б'ють винятково по військових або енергетичних цілях ворога на території Росії.