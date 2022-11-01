В российском Ростове местные жители слышали звуки взрыва. Об этом сообщают в российских СМИ.

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Что известно о взрыве в Ростове

О деталях взрыва известно немногое. Около 3 ночи 1 ноября в одном из российских телеграмм-каналов начали писать о том, что местные видели, как "что-то" пролетело над городом.

Примерно через 15 секунд после того, как неизвестный объект исчез из поля зрения, раздался взрыв. Говорят, что звук был слышен не из самого аэропорта, а со стороны Ленинавана (хутор в России, расположенный недалеко от Ростова).

В сети предполагают, что это могла быть очередная порция "хлопка" для захватчиков. Однако официальных подтверждений взрыва пока нет.

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Политолог считает, что "хлопок" должен посетить Москву и Петербург

Политолог Николай Давидюк рассказал 24 каналу о планах России по Украине на ближайший период. По его мнению, необходимо показать Путину, что его замыслы обречены, а надежды – иллюзорны.

о планах России по Украине на ближайший период. По его мнению, необходимо показать Путину, что его замыслы обречены, а надежды – иллюзорны. В частности, политолог утверждает, что "хлопок" должен расцвести в любимых городах российского президента. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге.

Николай Давидюк добавил, что проигрыш России не замечает только сам Путин, потому нужно показать ему реальность. "Тогда диктатор поймет, что он эту войну окончательно проиграл", – заключает политолог.

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