Эту информацию сначала сообщили журналисты "Крым.Реалии", пишет 24 канал. Впоследствии вражеские "руководители" подтвердили эту информацию и снова заявили о якобы работе их ПВО в Крыму.

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В Севастополе снова раздался "хлопок"

...Прозвучавший "Хлопок" был похож на срабатывание системы ПВО,

– говорится в сообщении.

Впоследствии так называемый российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев написал, что в ночь на 1 ноября в районе Любимовки Черноморский флот России якобы сбил беспилотник.

"10 минут назад (говорится о 2:34 1 ноября – 24 канал) в районе Любимовки наши (вражеские – 24 канал) моряки сбили беспилотник. Спокойной ночи или доброе утро", – отметил Развожаев.

Так называемый "губернатор" города также абсурдно добавил, что якобы российские корабли "охраняют" цинично захваченные Россией украинские земли. Хотя на самом деле это совсем не так. Буквально 29 октября оккупанты жаловались из-за "хлопка", который повредил корабли Черноморского флота.

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Предыдущая "атака дронов" в Севастополе: что известно

Утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздался "хлопок". Российские оккупанты сообщили об атаке дронами и обвинили в ней Украину и Великобританию.

Впоследствии оккупанты написали, что сбивали дроны с помощью кораблей в Севастопольской бухте. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне сбивали дроны ракетами С-300. Вот почему повредили собственные корабли.

Сначала так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что якобы в результате атаки не пострадал ни один объект. На самом же деле местные жители заметили густой дым.

В этот же день Кремль подтвердил, что якобы тральщик "Иван Голубец" получил незначительные повреждения. Кроме него, по данным экспертов, мог пострадать флагман российского флота "Адмирал Макаров". Он в свое время заменил русский крейсер "Москва".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "доказательства" россиян о том, что якобы Украина атаковала корабли в Севастополе дронами, является "осенним обострением" в России.

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