Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что беспилотники попали именно по складу горюче-смазочных материалов. Там россияне хранили авиационный керосин.

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Что известно о взрывах в Сочи?

Как отметил Свитан, это был склад, которым пользовался и тамошний аэропорт, и оккупанты. Украине важно и в дальнейшем выбивать склады, где враг хранит авиационный керосин.

При этом нужно еще и бить именно по нефтеперерабатывающим заводам, которые производят авиационный керосин в России. Их не так и много – около десятка.

Атака была правильная. Комбинированная. В основном использовали наши беспилотники. Сперва "погасили" системы контроля. Другие дроны уже полетели в направлении Сочи,

– сказал Свитан.

Стоит заметить, что дроны прожгли толстые защитные сетки, которые оккупанты "развесили" по многим нефтегазовым объектам.

Добавим, в ночь на 25 июля неизвестные беспилотники парализовали работу 8 аэропортов. Полеты приостановили полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Нальчика и т.д.