Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что российскому превосходству в авиации и ПВО Украина противопоставила беспилотники. По словам военного, сейчас дроны играют такую же большую роль, что и артиллерия.

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Сколько объектов в России "поймали" дроны

Главком отметил, что Силы обороны продолжают успешно использовать ударные БПЛА для ударов вглубь территории страны-агрессора. Украинские беспилотники атаковали уже около 200 объектов критической инфраструктуры врага, которые были связаны с военной логистикой. Речь идет прежде всего о нефтебазах и складах боеприпасов.

Справка: В результате последней атаки БпЛА на Россию, был поражен НПЗ в Туапсе.

Вспомнил Сырский и за морские дроны, которые уже потопили около трети Черноморского военно-морского флота России. После серии атак захватчики были вынуждены полностью выйти из крымского порта Севастополь.

Напомним, что Главнокомандующий объяснил ранее, как можно одолеть Россию на фронте.