Очевидно, россияне снова обстреливают своих в Курской области, чтобы запугать местных жителей и ускорить "набор добровольцев". 19 февраля местных жителей региона приграничных с Украиной районов предупреждают об обстреле и просят перейти в укрытие, сообщает 24 Канал.

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Подробности инцидента

В обед 19 февраля жителям Суджа Курской области приходят СМС от службы по чрезвычайным ситуациям об обстреле. Также местные жители сообщают о громких звуках в Суджанском районе.

Местным активно приходят СМС-сообщения с просьбой перейти в укрытие.



Жителей Курской области предупреждают об "обстреле"

В сети даже появилось видео с "хлопками". Правда, звуки на этом видео напоминают "вылеты", а не "прилеты". Очевидно, россияне решили пойти на традиционный сценарий провокаций – обстрелять самих себя.

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Интересно, что это уже не первые "хлопки" в Курской области 9 февраля. В частности, утром в воскресенье губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ якобы "трижды за утро сегодня обстреляли пограничную деревню Горналь Суджанского района". Никто не пострадал, но в 3 домах выбиты окна, иссечены кровли и фасады.

Отметим, что Курская область граничит с Сумской, приграничные которой российские захватчики ежедневно обстреливают из минометов.

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