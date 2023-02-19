Вочевидь, росіяни знову обстрілюють своїх у Курській області, щоб залякати місцевих жителів та пришвидшити "набір добровольців". 19 лютого місцевих жителів регіону прикордонних з Україною районів попереджають про обстріл та просять перейти в укриття, пише 24 Канал.
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Подробиці інциденту
В обід 19 лютого жителям Суджа Курської області приходять СМС від служби надзвичайних ситуацій про обстріл. Також місцеві жителі повідомляють про гучні звуки у Суджанському районі.
Місцевим активно приходять СМС-повідомлення з проханням перейти в укриття.
Жителів Курської області попереджають про "обстріл"
У мережі навіть з'явилося відео з "бавовною". Щоправда, звуки на цьому відео нагадують "вильоти", а не "прильоти". Вочевидь, росіяни вирішили вдатися до традиційного сценарію провокацій – обстріляти самих себе.
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Цікаво, що це вже не перша "бавовна" у Курську 19 лютого. Зокрема зранку у неділю губернатор Курської Області Роман Старовойт заявив, що ЗСУ буцімто "тричі за ранок сьогодні обстріляли прикордонне село Горналь Суджанського району". Ніхто не постраждав, але у 3 домівках вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади.
Наголосимо, що Курська область межує із Сумською, прикордоння якої російські загарбники щодня обстрілюють з мінометів.
Догралися: днем раніше жителі Курської області сиділи без світла
- У суботу 18 лютого Роман Старовойт поскаржився на проблеми з електропостачанням у двох прикордонних населених пунктах Курської області. Звичайно, він заявив, що їхньою причиною став обстріл.
- Мовиться про населені пункти Краснооктябрський і Волфино. Крім того, газорозподільчу станцію пошкодили у тій самій Єлизаветівці.
- Привиділося окупантам ще й цілих п'ять прильотів у районі села Горналь, що у Суджанському районі. Щодо буцімто влучань в інших населених пунктах, то Старовойт доклав, що 2 снаряди упали на околиці Єлизаветівки та неподалік підстанції села Попово-Лежачі Глушковського району.
- Наголосимо, що ЗСУ не б'ють по цивільних об'єктах Росії. Можливо, це првокація, або просто наслідок "кривої роботи" їхніх сил, які зранку того дня завдали по прикордонню Сумщини ударів з мінометів, кулеметів та артилерії. Загалом впродовж дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Хотінської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської. Було зафіксовано понад 75 прильотів.