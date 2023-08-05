О взрыве сообщила пресс-служба завода, объяснив взрывы и возгорания "срабатыванием аппаратуры", пишет 24 Канал. В стиле российской пропаганды на предприятии заверили, что в результате происшествия якобы никто не пострадал, а завод продолжает работать в штатном режиме.

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На заводе собирают ракеты для войны России против Украины

Однако телеграм-канал "Удмуртия против коррупции" приводит другие детали взрыва, "бросающие тень" на заявления предприятия. Сообщается, что 4 августа в 11:30 взорвался цех №95.

В результате взрыва якобы поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину.

Сначала сообщалось, что причиной взрыва может быть дрон. Однако впоследствии "Удмуртия против коррупции" сообщила, что якобы взорвалось изделие, которое находилось в бронекапсуле во время испытаний.

Пользователи в комментариях задают вполне логичные вопросы. В частности, как никто не пострадал, если произошел взрыв и поврежден цех.

Также в комментариях говорится, что цех был секретным и работники там не имеют мобильной связи. Поэтому у россиян сомнения в отсутствии пострадавших в результате взрыва, поскольку дым видели за городом.

Что известно о заводе, где производят "Искандеры"

На Воткинском заводе ранее производились ракеты "Тополь-М". С 2006 года было начато серийное производство баллистических ракет комплекса "Искандер-М".

Эти ракеты относятся к категории интерконтинентальных баллистических ракет и обладают достаточно большим радиусом действия, способным доставить ядерные боевые головки на дальние расстояния.

Россия использует "Искандер-М" для атак по Украине. Перехватить эту ракету способен ЗРК Patriot.

С 2022 года предприятие находится под санкциями США, Японии, ЕС, Украины и Швейцарии из-за производства ракет и боеприпасов для комплексов "Искандер" и "Точка-У", которые Россия использует для войны против Украины.