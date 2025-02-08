Местные жаловались на звуки взрывов, которые раздавались по меньшей мере час. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Какие объекты расположены в атакованном Ростове

Андрей Коваленко рассказал, что вблизи "Сельмаша" расположены важные военные объекты.

В частности, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд,

– рассказал он.

В городе также видели зенитно-ракетные комплексы С-400.

А еще в пределах Ростова расположен штаб Южного военного округа России. Он координирует боевые действия на юге Украины.

"Ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии", – добавил руководитель ЦПИ.

Кроме того, дроны могли атаковать поселок Чертково Ростовской области. Там у россиян работала нефтеперекачивающая станция.