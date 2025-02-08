Місцеві скаржилися на звуки вибухів, які лунали щонайменше годину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
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Які об'єкти розташовані в атакованому Ростові
Андрій Коваленко розповів, що поблизу "Сельмаша" розташовані важливі військові об'єкти.
Зокрема, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб,
– розповів він.
У місті також бачили зенітно-ракетні комплекси С-400.
А ще у межах Ростова розташований штаб Південного військового округу Росії. Він координує бойові дії на півдні України.
"Раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії", – додав керівник ЦПД.
Окрім того, дрони могли атакувати селище Чорткове Ростовської області. Там у росіян працювала нафтоперекачувальна станція.