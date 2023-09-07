Российские телеграмм-каналы сообщают, что в Ростове-на-Дону ночью сбили беспилотник. Это произошло в 150 метрах от штаба Южного военного округа, где командуют оккупационными войсками в Украине. 24 Канал.
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На месте загорелся автомобиль
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дрон якобы сбили силы противовоздушной обороны около 3 часов ночи.
Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет,
– сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В то же время российские СМИ писали, что в результате падения обломков БПЛА загорелся автомобиль, а в рядом расположенном доме выбило окна.
Момент взрыва в Ростове: смотрите видео
Также губернатор области сообщил, что всего ночью словно сбили два БПЛА. Еще один дрон якобы уничтожили поближе к центру города.
Дроны в России: последние новости
- Губернатор Брянской области 7 сентября Богомаз посетовал на то, что остекление железнодорожного вокзала в Брянске, а также привокзальная площадь получили повреждения. Произошло это из-за якобы падение одной из взбитых дронов. Это уже третий за сутки беспилотник, который якобы удалось сбить силам ПВО на подлете в Брянск. Богомаз отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.
- К утру 7 сентября стало известно, что в небе над Ростовом увидели еще два дрона. Это стало причиной того, что местные жители побежали к укрытиям. Момент сняли и выложили в сеть. Журналисты, находившиеся на месте происшествия, рассказали о ситуации. Они заметили, что во время полета дронов прозвучала команда "Все в укрытие".
- Также 31 августа сообщалось, что в Пскове раздаются звуки автоматных очередей. По предварительной версии, причина этого – атака беспилотников. Также местные жители рассказывали о том, что якобы работает ПВО. Заметим, что россияне продолжают придумывать басни о том, что их атакуют. Правда, в этот раз не из Украины, а из стран Балтии.