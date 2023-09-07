Російські телеграм-канали повідомляють, що у Ростові-на-Дону вночі збили безпілотник. Це сталося за 150 метрів від штабу Південного воєнного округу, де командують окупаційними військами в Україні, передає 24 Канал.
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На місці загорівся автомобіль
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив, що дрон нібито збили сили протиповітряної оборони близько 3 години ночі.
Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає,
– повідомив мер Москви Сєргєй Собянін.
Водночас російські ЗМІ писали, що внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль, а у будинку, що розташований поруч, вибило вікна.
Момент вибуху в Ростові: дивіться відео
Також губернатор області повідомив, що всього вночі неначе збили два БпЛА. Ще один дрон нібито знищили ближче до центру міста.
Дрони у Росії: останні новини
- Губернатор Брянської області 7 вересня Богомаз побідкався на те, що скління залізничного вокзалу у Брянську, а також привокзальна площа зазнали пошкоджень. Сталося це через буцімто падіння одного зі збитих дронів. Це вже нібито третій за добу безпілотник, який буцімто вдалося збити силам ППО на підльоті до Брянська. Богомаз зазначив, що минулося без жертв і постраждалих.
- Під ранок 7 вересня стало відомо, що у небі над Ростовом побачили ще два дрони. Це стало причиною того, що місцеві мешканці побігли до укриттів. Момент зафільмували та виклали у мережу. Журналісти, котрі тоді перебували на місці події, розповіли про ситуацію. Вони зауважили, що під час польоту дронів прозвучала команда "Всі в укриття".
- Також 31 серпня повідомляли, що у Пскові лунають звуки автоматних черг. За попередньою версією, причина цього – атака безпілотників. Також місцеві мешканці розповідали про те, що буцімто працює ППО. Зауважимо, що росіяни продовжують вигадувати байки про те, що їх атакують. Правда, цього разу не з України, а з країн Балтії.