Як пишуть росЗМІ та місцева влада, його буцімто вдалося збити. Водночас поскаржилися на те, що падіння уламків завдало збитків.

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У Брянську зранку чергова атака дронів

Губернатор Брянської області Богомаз побідкався на те, що скління залізничного вокзалу у Брянську, а також привокзальна площа зазнали пошкоджень. Сталося це через буцімто падіння одного зі збитих дронів.

У результаті падіння уламків літального апарата частково пошкоджене скління споруди залізничного вокзалу Брянськ І, привокзальна площа та кілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці,

– зазначив він.

У мережу виклали відео, на якому буцімто зафіксували момент вибуху близько 7 ранку. Ролик з камер спостереження дає можливість почути гучний вибух, після якого починають завивати сирени.

Гучний вибух у Брянську потрапив на камери: дивіться відео

Мовляв, це вже третій за добу безпілотник, який буцімто вдалося збити силам ППО на підльоті до Брянська. Богомаз зазначив, що минулося без жертв і постраждалих.

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