Як пишуть росЗМІ та місцева влада, його буцімто вдалося збити. Водночас поскаржилися на те, що падіння уламків завдало збитків.
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У Брянську зранку чергова атака дронів
Губернатор Брянської області Богомаз побідкався на те, що скління залізничного вокзалу у Брянську, а також привокзальна площа зазнали пошкоджень. Сталося це через буцімто падіння одного зі збитих дронів.
У результаті падіння уламків літального апарата частково пошкоджене скління споруди залізничного вокзалу Брянськ І, привокзальна площа та кілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці,
– зазначив він.
У мережу виклали відео, на якому буцімто зафіксували момент вибуху близько 7 ранку. Ролик з камер спостереження дає можливість почути гучний вибух, після якого починають завивати сирени.
Гучний вибух у Брянську потрапив на камери: дивіться відео
Мовляв, це вже третій за добу безпілотник, який буцімто вдалося збити силам ППО на підльоті до Брянська. Богомаз зазначив, що минулося без жертв і постраждалих.
У Ростові також було неспокійно
- Під ранок стало відомо, що у небі над Ростовом побачили ще два дрони. Це стало причиною того, що місцеві мешканці побігли до укриттів. Момент зафільмували та виклали у мережу.
- Журналісти, котрі тоді перебували на місці події, розповіли про ситуацію. Вони зауважили, що під час польоту дронів прозвучала команда "Всі в укриття".
- На ролику, викладеному в мережу, можна побачити переляканих росіян, які біжать кудись. Вони рушають до безпечних місць, адже не зі слів знають, що уламки дронів такі ж небезпечні, як і самі дрони.
- Звернімо увагу, що перед тим росЗМІ писали, що пролунало кілька вибухів у Ростові. Їх чули поблизу Південного військового округу. Крім того, казали про те, що спалахнула автівка. Правда, тоді не повідомляли причин.
- Місцеві пабліки пишуть, що вибухів було три. Мовляв, найпотужніший пролунав біля штабу. А два інші були слабшими. Вони нагадували роботу ППО або феєрверк. Потім уже з'явилася версія про атаку дронів, яку активно підхопив місцевий губернатор.
- Заявив, що буцімто збили два безпілотники. Що внаслідок цього постраждав один чоловік. Пошкоджень зазнали три будинки, а також кілька автомобілів.