Як повідомляють росЗМІ, над Ростовом побачили ще два дрони. Через це містяни активно почали бігти до укриттів, що можна побачити на відео, викладеному в мережі.

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Усіх погнали до укриття

Журналісти, які перебувають на місці, розповіли про ситуацію у Ростові. Кажуть, під час польоту дронів там прозвучала команда "Всі в укриття". Правда, кажуть, що невідомо, що ж там відбувається.

У Ростові мешканці побігли до укриттів через буцімто атаку дронів: дивіться відео

На відео можна побачити, як перелякані люди біжать. Вони рушають до сховку, бо вже знають, що "збиті дрони" також завдають чимало лиха.

Звернімо увагу, що росіяни бідкалися також на дрон над Брянською областю. Губернатор Алєксандр Богомаз похизувався, що безпілотник буцімто вдалося збити над областю. І що немає ані постраждалих, ані руйнувань.

Мешканці Ростова цієї ночі не спали

Російські ЗМІ кількома годинами раніше повідомили про вибухи. Мовляв, їх чули поблизу штабу Південного військового округу. Також розповідають, що там спалахнув автомобіль. Правда, на той момент не повідомлялося, що стало причиною.

У ростовських пабліках пишуть, що було 3 вибухи. Їх чули місцеві мешканці у всіх районах. Власне, один пролунав поблизу штабу. Кажуть, він був сильним. Інші пролунали далі і, кажуть, не були настільки гучними. Схожі вони були або на ППО або феєрверк. Після цього у припаркованих авто заревіли сигналізації.

Але це ще не все. Над Ростовом здійнявся дим, а також спалахнула пожежа. До місця події негайно ж вирушила екстрена служба.

За однією з версій, буцімто вибухнуло заміноване авто. Так, те саме, яке начебто загорілося. Пізніше з'явилася інформація про те, що буцімто чули звуки безпілотника перед вибухом. І що саме дрон розбудив місцевих.

Ясна річ, що байку про дрон підхопив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Він заявляв, що буцімто вдалося збити два безпілотники. Мовляв, один упав за містом, а інший – у самісінькому центрі на Пушкінській.

Відзвітував, що внаслідок цього постраждало кілька автівок, а також чоловік. Правда, останній від госпіталізації відмовився. Очевидці кажуть, що в одному з будинків повибивало вікна. Загалом пошкоджені три будинки, а на місці тривали слідчі дії.

Звернімо увагу, що цієї ночі окупанти дронами атакували Одещину. Власне, щойно у нас були відбої, надійшла інформація про вибухи у Ростові.