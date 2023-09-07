Как пишут росСМИ и местные власти, его якобы удалось сбить. В то же время пожаловались на то, что падение обломков нанесло ущерб.
Читайте также Мощный "хлопок" и "атака дронов" в 3 областях: что известно о взрывной ночке 7 сентября в России
В Брянске утром очередная атака дронов
Губернатор Брянской области Богомаз посетовал на то, что остекление железнодорожного вокзала в Брянске, а также привокзальная площадь получили повреждения. Произошло это из-за падения одного из сбитых дронов.
В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление сооружения железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте,
– отметил он.
В сеть выложили видео, на котором зафиксировали момент взрыва около 7 утра. Ролик с камер наблюдения позволяет услышать громкий взрыв, после которого начинают завывать сирены.
Громкий взрыв в Брянске попал на камеры: смотрите видео
Мол, это уже третий за сутки беспилотник, который якобы удалось сбить силам ПВО на подлете к Брянску. Богомаз отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.
В Ростове тоже было неспокойно
- Под утро стало известно, что в небе над Ростовом увидели еще два дрона. Это стало причиной того, что местные жители побежали к укрытиям. Момент сняли и выложили в сеть.
- Журналисты, находившиеся на месте происшествия, рассказали о ситуации. Они заметили, что во время полета дронов прозвучала команда "Все в укрытие".
- На ролике, выложенном в сеть, можно увидеть испуганных бегущих куда-то россиян. Они направляются в безопасные места, ведь не на словах знают, что обломки дронов так же опасны, как и сами дроны.
- Обратим внимание, что прежде росСМИ писали, что раздалось несколько взрывов в Ростове. Их слышали вблизи Южного военного округа. Кроме того, говорили о том, что загорелся автомобиль. Правда, тогда не сообщалось о причинах.
- Местные паблики пишут, что взрывов было три. Мол, самый мощный раздался возле штаба. А два других были слабее. Они напоминали работу ПВО или фейерверк. Потом уже появилась версия об атаке дронов, которую активно подхватил местный губернатор.
- Заявил, что якобы сбили два беспилотника. Что в результате пострадал один человек. Повреждения получили три дома, а также несколько автомобилей.