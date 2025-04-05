В Саранске под атаку мог попасть единственный в России завод по производству оптического волокна

Россияне жалуются на взрывы в Саранске в Мордовии. Они публикуют в сети кадры, на которых виден пожар. Целью БПЛА могло стать важное предприятие.

Местные жители пишут в соцсетях, что слышали после 2:20 по местному времени около 10 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что могло быть целью атаки по Саранску

Вероятно, под атаку попало предприятие по производству оптического волокна. На кадрах, опубликованных в сети, видно мощный пожар. Глава региона лаконично отметил, что "одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БпЛА", а пострадавших – нет.

В российских телеграмм-каналах пишут, что речь идет об "Оптоволоконных системах" – это первый и единственный завод по производству оптического волокна в России.

Саранск – это город и столица республики Мордовия, находящейся в составе России. Расположен в 642 километрах к юго-востоку от Москвы, и за около 1 000 километров от границы с Украиной.

Где расположен российский город Саранск: показываем на карте