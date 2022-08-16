По словам местных жителей, взрыв под Симферополем 16 августа это, скорее всего, взрыв в казарме в военном городе поселка Гвардейское.

К теме Украинцев, проживающих в Крыму, просят быть осторожными и прятаться в укрытиях и подвалах

Что случилось

Жители оккупированного полуострова рассказали, что слышали по меньшей мере один сильный взрыв в 6 часов утра в поселке Гвардейское, расположенном примерно в 13 километрах от Симферополя. Источники издания говорят, что взрыв произошел на территории военного городка. Скорее всего, в казарме.

Но журналисты не сумели узнать, пострадали ли российские военные и находились ли они в казарме в момент взрыва.

По теме Свежие взрывы перебили поставки украденной электроэнергии из ЗАЭС в Крым, – Подоляк

"Хлопок" в Крыму 16 августа: главное

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Были "прилеты" в склады боеприпасов, возник пожар на трансформаторной станции у железной дороги. Кроме этого, в результате взрывов под Джанкоем повреждена железная дорога. В настоящее время движение поездов остановлено.

Также ВСУ попали по воинским частям россиян в Азовском, чем также сильно испугали оккупантов.

Кроме этого, взрывы были слышны в Симферополе. Люди массово хотят покинуть полуостров – на Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик машин. Также огромные очереди на железнодорожном вокзале Симферополя. Однако железнодорожное сообщение остановлено из-за повреждения пути.

К теме – что оккупанты могли хранить на уничтоженных складах в Крыму: смотрите видео