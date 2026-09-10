Последний порт Черного моря: Андрющенко проанализировал удары по Сочи

Силы обороны стали все чаще проводить атаки на Сочи. Это последний российский порт в Черном море, до которого еще не добирались украинские беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, Силы обороны Украины последовательно наносили удары по портам на временно оккупированных территориях. После этого последовали атаки на порты в Тамани и Новороссийске. Теперь под атакой находится порт в Сочи.

Почему под атакой оказался порт в Сочи?

Как подчеркнул Андрющенко, порт в Сочи довольно небольшой, если сравнивать его с другими. Вполне вероятно, что оккупанты могли перегнать туда некоторые военные корабли после ударов по Новороссийску.

Сочи, насколько я понимаю, активно не используется как грузовой порт. Поэтому это могли быть военные корабли. Тем более что действовали именно беспилотные катера,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, Силы обороны демонстрируют, что все порты России в Черном и Азовском морях находятся в зоне досягаемости беспилотников. Со временем блокировка российского судоходства там станет еще более жесткой.

Силы обороны нанесли удар по порту в Сочи: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, элита страны-агрессора уже опасается ездить в Крым из-за регулярных атак дронами. Теперь Силы обороны взялись и за Сочи, куда россияне часто ездят отдыхать.

В целом противостояние движется к точке максимальной эскалации. К сожалению, с обеих сторон. Но мы демонстрируем, что у нас есть свои "козыри". И их с каждым днем становится все больше,

– отметил Андрющенко.

Добавим, что вечером 9 сентября Сочи вновь подверглось атакам беспилотников и морских дронов. Местные жители обнародовали видео последствий атаки.