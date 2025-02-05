Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что это вторая волна после вербовки украинцев для поджога машин военнослужащих. Сейчас диверсионные действия на территории Украины осуществляют две российские разведывательные структуры – ГРУ и ФСБ.

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Пытаются расколоть общество

"Они через соцсеть телеграмм выискивают преимущественно молодежь, подростков, которые не очень информированы, абстрагировались от войны и живут в своем информационном "пузыре". Некоторые идут сознательно на сотрудничество", – отметил он.

Им, по словам Коваленко, обещают легкие деньги – от 500 до нескольких тысяч долларов. Задачи ставят не точно и не всегда завербованные исполнители могут знать, что они делают и куда несут, – узнают в последний момент.

Однако российские кураторы, как пояснил он, не выплачивают им деньги после выполнения задания. Если человек остается живым, его очень быстро задерживают, и часто – еще до выполнения задания.

Еще часто россияне не ждут, пока человек оставит взрывчатку, а делают так, чтобы она сработала еще в руках или на плечах завербованного человека. Они пытаются сразу убить исполнителя,

– сказал руководитель ЦПД.

Сейчас участились случаи таких инцидентов, потому что россияне много вбрасывают информационных ресурсов на тему мобилизации и ТЦК и пытается расколоть украинское общество на гражданских и военных. И через ТЦК, по его мнению, делают все, чтобы гражданские украинцы ненавидели военных.

Эти диверсии должны подкреплять стратегию медийных нарративов: мол, если есть диверсии и совершают их украинцы, значит это не вербовка со стороны России, а это делают сами украинцы, которых достало ТЦК. Конечно они не сами это делают – им обещают деньги, и это операция россиян,

– отметил он.

Сейчас очень много ботов в соцсетях, которые с помощью ИИ пишут на украинском языке, и у них всех есть магистральный нарратив. Он, по словам руководителя ЦПД, совпадает с мыслями прослойки украинского общества, которое боится ехать на войну и не любит ТЦК.

"Ботами подкрепляется эта нелюбовь и масштабируется. Однако ни один бот не пишет о том, что в войне виновата Россия и также в мобилизации, ведь ее не было, если бы Россия не начала эту войну. Поэтому единственное, что мы можем – воевать, а если прекратим, то не будет нашей страны", – отметил Андрей Коваленко.

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