Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, нет ничего странного в том, что произошли взрывы в Тихорецке.

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Очень много воруют

Как отметила Курносова, одна из любимых вещей российских генералов – кражи. Неудивительно, что на арсенале в Тихорецке не было должной защиты. Хотя там явно рассказывали, что все полностью защищено.

То, что российские генералы воруют по большому – всем известно. Это не какая-то новость,

– сказала Курносова.

Понятно, что по таким складам с боеприпасами будет прилетать и в дальнейшем. Не нужно было начинать полномасштабную войну; свозить туда северокорейские ракеты. Все эти локации четко видны со спутников. Поэтому такие атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Тихорецк – второй склад, где прогремели взрывы в ту ночь. Пробки в городе вылетели. Прикрываются гражданскими. То, что рядом с городом расположен такой большой склад – это нужно иметь полное отсутствие мозга. Для российских вояк – это не редкость,

– отметила Курносова.

Ночью 21 сентября Силы обороны Украины ударили по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае. Известно, что этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения. Он является одним из ключевых в логистической системе российских войск. На момент удара на территории находился эшелон, который доставил по меньшей мере 2 тысячи тонн боеприпасов из КНДР.