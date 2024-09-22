Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, немає нічого дивного в тому, що сталися вибухи в Тихорецьку.

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Надзвичайно багато крадуть

Як наголосила Курносова, одна з улюблених речей російських генералів – крадіжки. Не дивно, що на арсеналі в Тихорецьку не було належного захисту. Хоча там явно розповідали, що все повністю захищене.

Те, що російські генерали крадуть по великому – усім відомо. Це не якась новина,

– сказала Курносова.

Зрозуміло, що по таких складах з боєприпасами прилітатиме і надалі. Не потрібно було починати повномасштабну війну; звозити туди північнокорейські ракети. Усі ці локації чітко видно з супутників. Тому такі атаки триватимуть і надалі.

Тихорецьк – другий склад, де пролунали вибухи в ту ніч. Пробки в місті вилетіли. Прикриваються цивільними. Те, що поруч з містом розташований такий великий склад – це потрібно мати повну відсутність мозку. Для російських вояк – це не рідкість,

– зауважила Курносова.

Вночі 21 вересня Сили оборони України вдарили по арсеналу "Тихорецьк" в Краснодарському краї. Відомо, що цей об'єкт входить в трійку найбільших баз зберігання. Він є одним з ключових в логістичній системі російських військ. На момент удару на території перебував ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів з КНДР.