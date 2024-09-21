Сам момент вибуху у Тихорєцьку потрапив на відео. Так, відповідними кадрами діляться в російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Потужні вибухи у Тихорєцьку

Уночі 21 вересня у російському Тихорецьку у Краснодарському краї прогриміли сильні вибухи. Тоді місцева влада заявляла про атаку безпілотників. Зокрема, міський голова Вєніамін Кондратьєв зазначив, що у місті зафіксовано атаку дронів та назвав він її "терористичною".

У соцмережах місцеві жителі та очевидці публікують кадри, на яких видно детонацію на місцевому складі із боєприпасами.

Саме кадри цих "яскравих феєрверків" оприлюднили в мережі.

Вибух в Тихорецьку: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

Потужний вибух у Краснодарському краї: дивіться відео

Вторинна детонація у Тихорецьку: дивіться відео