На місці виникла сильна пожежа та детонація. Тим часом місцеві активно діляться відео наслідків атаки, передає 24 Канал.

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У мережі показали кадри потужної детонації у Тихорєцьку

Дрони прилетіли до Тихорєцька приблизно о 4 ранку.

Обережно, нецензурна лексика! Момент атаки на Тихорєцьк: дивіться на відео

Згодом міський голова Вєніамін Кондратьєв підтвердив, що у місті зафіксовано атаку безпілотників. Назвав він її "терористичною", а ще попросив мешканців зберігати спокій та не виходити на відкриту місцевість.

Наслідки атаки по Тихорєцьку: дивіться відео

Кондратьєву здалося, що сили ППО та РЕБ нібито "придушили" два безпілотники. Втім, на місці триває потужна пожежа та детонація.

У Тихорєцьку триває детонація на складі боєприпасів: дивіться відео

Через падіння уламків одного безпілотників виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Наразі з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що знаходиться поряд із місцем загоряння, до найближчих населених пунктів,

– заявив мер Тихорєцька.

Наразі на місці атаки намагаються працювати російські пожежники.

Пожежа та звуки детонації боєприпасів у Тихорєцьку: дивіться відео

"За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району внаслідок надзвичайної ситуації немає", – запевнив Кондратьєв.