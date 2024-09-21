На місці виникла сильна пожежа та детонація. Тим часом місцеві активно діляться відео наслідків атаки, передає 24 Канал.
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У мережі показали кадри потужної детонації у Тихорєцьку
Дрони прилетіли до Тихорєцька приблизно о 4 ранку.
Обережно, нецензурна лексика! Момент атаки на Тихорєцьк: дивіться на відео
Згодом міський голова Вєніамін Кондратьєв підтвердив, що у місті зафіксовано атаку безпілотників. Назвав він її "терористичною", а ще попросив мешканців зберігати спокій та не виходити на відкриту місцевість.
Наслідки атаки по Тихорєцьку: дивіться відео
Кондратьєву здалося, що сили ППО та РЕБ нібито "придушили" два безпілотники. Втім, на місці триває потужна пожежа та детонація.
У Тихорєцьку триває детонація на складі боєприпасів: дивіться відео
Через падіння уламків одного безпілотників виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Наразі з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що знаходиться поряд із місцем загоряння, до найближчих населених пунктів,
– заявив мер Тихорєцька.
Наразі на місці атаки намагаються працювати російські пожежники.
Пожежа та звуки детонації боєприпасів у Тихорєцьку: дивіться відео
"За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району внаслідок надзвичайної ситуації немає", – запевнив Кондратьєв.