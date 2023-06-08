Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, российские оккупанты не привыкли к тому, что ВСУ могут доставать их склады и скопления живой силы на некоторых территориях. Это помогает уничтожать их еще более эффективно.

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Оккупанты в Луганске теперь "под прицелом"

Во временно оккупированном Луганске 8 июня слышали взрывы. Российские СМИ сообщали об "успешной", как всегда, работе ПВО. Заметим, что раньше Луганск был недостижимым для украинских ракет. Поэтому там разместили много казарм, складов БК, баз для техники и мастерской для ее ремонта.

Однако в последнее время там все более неспокойно для россиян.

Сейчас туда прилетает, а они просто не успевают поменять места дислокации. Привыкли, что там они недостижимы,

– отметил Кирилл Сазонов.

Сейчас обстоятельства работают против окупантов. Украинская сторона пытается селить 5 – 8 бойцов в отдельном месте, ведь большее количество – соблазнительная мишень для врага. И хотя россияне тоже селятся малыми группами, их дисциплина на таком низком уровне, что это, наоборот, никак не помогает. Их лучше держать под постоянным наблюдением вместе.

Однако, как показывает опыт Макеевки в новогоднюю ночь и опыт Енакиево, когда они собираются вместе – по странному совпадению, туда что-то прилетает.

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"Там уже ничего нет"

В Запорожье 8 июня тоже было жарко. Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что в Токмаке по меньшей мере 6 раз раздались взрывы. "Хлопок" случился возле автотранспортного предприятия "МРЭО" и железнодорожного вокзала.

Туда тоже долетают наши ракеты. Арта отработала очень хорошо, теперь там ничего нет,

– рассказал военный.

В Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Там работает украинская артиллерия, ракета и, наверное, авиация.

"Но мы еще ничего не начинали", – заверил Сазонов.

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