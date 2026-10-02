Дата-центры под атаками: могут ли украинцы надолго остаться без интернета

Российские оккупанты уже целенаправленно атакуют украинские дата-центры. В связи с этим звучат опасения, что украинцы могут остаться без интернета

Об этом в эфире 24 Канала говорили с консультантом по цифровым технологиям Александром Глущенко. По его словам, Россия действительно начала наносить удары по украинской цифровой инфраструктуре. Уже даже наблюдались определенные перебои у некоторых пользователей после ударов по дата-центрам.

Способна ли Россия отключить Украину от интернета?

Как подчеркнул эксперт, после серии российских ударов по киевской площадке дата-центра "Парковый" сервис там прекратил работу. В то же время зарезервированные данные удалось перенести на резервные площадки партнеров. Уничтожение оборудования не означает потерю информации. Данные хранятся на других площадках, в облаках или на зеркальных серверах.

Тут стоит помнить об одном важном нюансе. В Украине никогда не было ограничений в телекоммуникационной сфере. Фактически любой мог начать этот бизнес. Соответственно, сейчас в Украине тысячи предпринимателей, предоставляющих услуги доступа к интернету. У провайдеров есть собственные площадки с оборудованием, магистрали и другая важная инфраструктура.

Не существует такого сценария, при котором в Украине внезапно исчез бы доступ к интернету у всех. Из-за ударов могут возникнуть повреждения и отсутствие интернета в определенных локациях конкретных операторов. Если бы мы развивались, как в Европе, где рынок максимально монополизирован, а количество игроков – невелико, то все давно бы уничтожили, и мы бы остались без доступа к интернету,

– отметил эксперт.

Эксперт объяснил, способна ли Россия вызвать интернет-блэкаут в Украине: смотрите видео 24 Канала

Он подчеркнул, что сила украинского телекома – в максимально децентрализованной инфраструктуре. Поэтому фактически невозможно оставить украинцев без интернета.

Чтобы дополнительно подстраховаться и всегда оставаться в сети, стоит иметь как минимум две SIM-карты разных мобильных операторов; подключить двух разных интернет-провайдеров; выбирать операторов, предоставляющих доступ по технологии GPON (оптоволокно), что позволит с помощью powerbank иметь доступ к сети в течение нескольких суток.