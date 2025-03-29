Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные Telegram-каналы. По предварительным данным, враг ночью применил дроны-камикадзе и ракеты для ударов по центральным областям страны.

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Взрывы в Винницкой и Житомирской областях

В соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов в Винницкой и Житомирской областях. Сейчас официальных данных о разрушениях или пострадавших нет.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак для Украины читайте в нашем телеграмме.

В областных военных администрациях призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Местные власти и Вооруженные Силы Украины отмечают, что опасность остается высокой, ведь Россия продолжает применять тактику массированных ударов по украинским городам.