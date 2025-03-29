Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, ворог вночі застосував дрони-камікадзе та ракети для ударів по центральних областях країни.

Читайте також Ворог скерував на Дніпро близько 20 дронів: моторошні кадри після прильотів

Вибухи на Вінниччині та Житомирщині

У соцмережах місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів у Вінницькій та Житомирській областях. Наразі офіційних даних про руйнування або постраждалих немає.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

В обласних військових адміністраціях закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Місцева влада та Збройні Сили України наголошують, що небезпека залишається високою, адже Росія продовжує застосовувати тактику масованих ударів по українських містах.