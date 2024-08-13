О движении "Шахедов" в сторону области сообщали Воздушные силы. Впоследствии появилась информация о взрывах, сообщает 24 Канал.

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Винницкая область под ударом "Шахедов"

О взрывах в Винницкой области сообщили как мониторинговые сообщества, так и местные телеграм-каналы примерно в 3:20. Предварительно, ПВО работала по "Шахедам".

В 3:45 появилась информация о повторных взрывах. Это также наши защитники неба отражали удар вражеских БпЛА.

Сейчас информация о взрывах официально неподтверждена. Также нет сообщений от местных властей, есть ли какие-то разрушения и раненые. В 3:52 в области объявили отбой.

Помните, что в случае тревоги необходимо немедленно идти в укрытие или соблюдать правило двух стен.

Этой ночью враг также атаковал "Шахедами" Черниговскую область – здесь пострадала гражданская инфраструктура. Также под ударами оказались Полтавщина и Сумщина.