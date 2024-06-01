Воздушную тревогу в Запорожье и области объявили в 02:17. В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для восточных областей.
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Что известно об атаке на Запорожье
О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного.
В Запорожье раздались звуки взрывов,
– написали они в 03:03.
Предварительно, по информации мониторинговых каналов, по городу могли ударить баллистикой. Сейчас информация уточняется.
К слову, также российские войска подняли в небо 6 бомбардировщиков Ту-95. Сейчас воздушная тревога в южных и центральных областях связана с вероятными пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.