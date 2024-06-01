Воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 00:34. Уже в 02:08 в Воздушных силах сообщали, что "Шахеды" находились в южной и восточной части Винницкой области.

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Что известно о взрыве в Виннице

В 02:27 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Виннице.

В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного,

– говорится в сообщении.

Сейчас в Виннице и области объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских ударных БпЛА.

Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО.

В каком направлении движутся "Шахеды"