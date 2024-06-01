Воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 00:34. Уже в 02:08 в Воздушных силах сообщали, что "Шахеды" находились в южной и восточной части Винницкой области.
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Что известно о взрыве в Виннице
В 02:27 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Виннице.
В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного,
– говорится в сообщении.
Сейчас в Виннице и области объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских ударных БпЛА.
Деталей о вражеской атаке пока не сообщали. Надеемся на точную работу украинской ПВО.
В каком направлении движутся "Шахеды"
- Ранее Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в южной и восточной части Винницкой области, курс западный/северо-западный.
- Также есть информация о движении БпЛА в южной и западной части Кировоградской области, курс западный/северо-западный.
- Еще дроны есть в северной части Хмельницкой области, которые держат курс западный.
- Также есть информация о "Шахедах" в западной части Житомирской области, которые также держат курс западный.