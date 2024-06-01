Повітряну тривогу на Вінниччині оголосили об 00:34. Вже о 02:08 у Повітряних силах повідомляли, що "Шахеди" перебували в південній та східній частині Вінницької області.

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Що відомо про вибух у Вінниці