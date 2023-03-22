В Житомирской области работает противовоздушная оборона.
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Взрывы в Житомирской области
Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!
– подчеркнул он.
Напомним, что ночью 22 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО. Перед этим там предупреждали об угрозе воздушной атаки врага, силы ПВО области наготове.