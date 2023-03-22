У Житомирській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

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Вибухи у Житомирській області

Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!

– наголосив він.

Нагадаємо, що вночі 22 березня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО. Перед цим там попереджали про загрозу повітряної атаки ворога, сили ППО області напоготові.