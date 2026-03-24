Дроны были необычные: почему россияне вдруг атаковали Украину днем и к чему могут готовиться

Ночная атака по Украине 24 марта продолжилась и массированными пусками "Шахедов" днем. Россияне коварно целились по жилым домам в разных регионах страны. Эксперты говорят, нетипичная атака может иметь несколько причин.

До этого на некоторое время оккупанты снизили интенсивность массированных атак по Украине, что тоже произошло не просто так. Специально для 24 Канала эксперты разобрали циничную атаку врага, объяснив, почему он решил внезапно изменить тактику и чего в дальнейшем ждать от российских ударов.

Смотрите также Днем в Украину залетели более 550 дронов, за сутки – почти тысяча, – Воздушные силы

Почему Украину вдруг массированно атаковали посреди дня?

Нетипичная атака по Украине началась еще с ночи, заметил военный обозреватель Василий Пехньо. Интересно, что пока на украинские города летели дроны, россияне также планировали нанести удар противокорабельными ракетами "Циркон". Однако пусковые установки "Бастион", из которых должны были выпустить ракеты, обнаружили и поразили бойцы ГУР, фактически сорвав план врага.

Есть предположение, что россияне просто бесятся из-за нашей возможности так поражать их важные цели, поэтому они и начали так бить "Шахедами" по Западу Украины и другим регионам, которые смогли достать. Для понимания, это словно мы уничтожили бы пусковые установки ракет Tomahawk – поэтому у россиян это вызывает такое раздражение,

– объяснил военный обозреватель.

Кроме того, украинские защитники неба продемонстрировали феноменальную работу в сбивании дронов и крылатых ракет. Все запущенные Х-101 и "Искандеры-К", летевшие на Украину ночью, удалось уничтожить. А из 392 дронов обезвредили 365 единиц. Поэтому дневную атаку можно считать продолжением ночной, во время которой россияне потерпели абсолютную неудачу.

Также стоит заметить, что накануне Владимир Зеленский обнародовал информацию о том, что россияне снова восстановили сеть ретрансляторов. Они позволяют наносить удары "Шахедами" по областям Украины, управляя ими напрямую. Это создает еще большую опасность.

Справка. Говорится о планах России по дальнейшему развертыванию наземных станций управления беспилотниками дальнего действия на временно оккупированной территории Украины и четырех станций на территории Беларуси. Это системы Mesh-связи. Благодаря им беспилотник может зайти, например, с юга или через центральные области, а уже ближе к цели подключиться к другому борту в воздухе. В таком случае, чтобы обеспечить связь для контроля выполнения задачи, нужен только один дрон-ретранслятор.

"У нас есть опыт уничтожения таких ретрансляторов и на территории Беларуси, и на территории Крыма. Это просто новое условие в задаче, которую мы должны решить", – отметил Пехньо.

Военный обозреватель также добавил, что подобные атаки на исключительно гражданские объекты россияне не считают напрасной потерей ресурсов. Создав гуманитарную катастрофу, нанеся финансовый ущерб, они считают, что выполнили "важные" задачи.

В чем особенность атаки на Львов?

В последнее время массированных атак по Украине было несколько меньше. Вполне вероятно, что причиной этому стали проблемы россиян со Starlink. Кроме того, Россия могла поставлять "Шахеды" Ирану на фоне обострения на Ближнем Востоке. Однако сейчас, говорит авиационный эксперт и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, ситуация может измениться.

Долгое время после того, когда мы лишили их возможности использовать "Старлинк", начались пролеты "Шахедов" вдоль северной границы Украины из Беларуси. То есть они тестировали определенные возможности связи. После того как они его достаточно качественно протестировали, получили определенное понимание,

– объяснил Храпчинский.

Авиаэксперт также предположил, что, вероятнее всего, на дронах, атаковавших Львов, могут находить камеры с mesh-связью.

Кроме того, сейчас благоприятные погодные условия, которые позволяют россиянам активно использовать "Шахеды" по Украине. По словам авиаэксперта, основная задача врага на сегодня – нагрузить и максимально утомить силы противовоздушной обороны. С помощью непрерывных запусков "Шахедов" это сделать легче, чем выпуская дорогостоящие ракеты, которые хорошо научились сбивать украинские защитники.

К чему может готовиться враг дальше?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что немало российских дронов летели прицельно на жилые дома разных городов Украины. Это были неслучайные цели, беспилотники попали именно туда, куда и планировали.

Россияне конкретно начали прямой геноцид с применением российско-китайских "Гераней", которых появилось немалое количество. Их накопили за последние 2 – 3 недели, а сейчас пытаются почти непрерывно более суток запускать эти дроны. Они хотят надавить на общество,

– подчеркнул Свитан.

Таким циничным способом россияне надеются, что украинцы будут требовать от власти принять капитуляционные требования Кремля на переговорах.

К тому же приближается и сакральная дата для Москвы – 9 мая. Накануне так называемого праздника Владимир Путин всегда пытается показать своему народу хоть какие-то "победы". Даже если это откровенный террор Украины.

"Это может быть началом определенных формирующих операций перед наступательными операциями. У них весеннее обострение перед 9 мая. Началось комплексное давление на нашу территорию: и на линии боестолкновения стягивают личный состав и технику; и по тылу выпускают дроны и крылатые ракеты в несколько волн", – подытожил военный эксперт.

Что известно о последствиях массированной атаки по Украине: главное