Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . оккупанты традиционно обвиняют в обстреле ВСУ.

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Под Брянском произошел "хлопок"

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Белая Березка попал под обстрел. Мол, его атаковала Украина. В результате там исчезло электроснабжение.

В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы после прекращения обстрелов и работы оперативных служб,

– сообщил губернатор.

Следует отметить, что в ВСУ не подтверждали удары по территории России. Поэтому слова Богомаза можно считать очередной враждебной выдумкой.

Оккупанты постоянно пытаются обвинить в атаках Украину, чтобы прервать поставки западного вооружения. Для этого они даже готовы жертвовать жизнями обычных россиян, погибающих во время операций "под фальшивым флагом".

Позже активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал видео с места происшествия, процитировав слова россиян: "Живем как на фронте".

"В Брянской области, в поселке Белая Березка, что-то очень горит и взрывается. Мужчина за кадром говорит о попадании в какой-то камаз и разлет обломков", - написал Стерненко.

Смотрите видео из-под Брянска

В Белгороде и Севастополе готовят бомбоубежища

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал, что вскоре опубликуют интерактивную карту бомбоубежищ . Кроме того, в городе разместят вывески с адресами ближайших укрытий.

Также жалуются из-за опасности во временно оккупированном Крыму. Так называемый "уполномоченный по защите прав предпринимателей" Илья Пестерников подписал с псевдодепартаментом общественной безопасности Севастополя соглашение, согласно которому в Севастополе должны обустроить укрытие не только в жилых домах, но и в:

больших магазинах;

торговых центрах;

других общественных местах.

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