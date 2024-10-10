Россия 10 октября ударила по Черкасской Лозовой, что на Харьковщине. Известно о пострадавших.

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Враг атаковал Харьковскую область

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия атаковала Черкасскую Лозовую Харьковского района. По его словам, известно о пострадавших.

По состоянию на 15:30 известно о 5 пострадавших в результате вражеского обстрела. Среди раненых трое детей с острой реакцией на стресс. Им 2,5 и 15 лет.

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках и повторных пусках управляемых авиационных бомб по территории Харьковской области. Россия постоянно обстреливает регион этим видом вооружения. Враг часто целится именно в объекты гражданской инфраструктуры.

Ситуация на фронте остается непростой. Россия не перестает пытаться взять под контроль новые территории и вернуть утраченные ранее.

Представитель службы связей с общественностью бригады Национальной гвардии Украины Хартия Владимир Дегтярев рассказал, что украинские защитники дистанционно минируют дороги, которыми российские оккупанты передвигаются на Харьковском направлении. В частности, это касается попыток штурмовать село Липцы.