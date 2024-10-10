Росія 10 жовтня вдарила по Черкаській Лозовій, що на Харківщині. Відомо про постраждалих.

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Ворог атакував Харківщину

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія атакувала Черкаську Лозову Харківського району. За його словами, відомо про постраждалих.

Станом на 15:30 відомо про 5 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Серед поранених троє дітей із гострою реакцією на стрес. Їм 2,5 та 15 років.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про пуски та повторні пуски керованих авіаційних бомб по території Харківської області. Росія постійно обстрілює регіон цим видом озброєння. Ворог часто цілить саме у об'єкти цивільної інфраструктури.

Ситуація на фронті залишається непростою. Росія не перестає намагатись взяти під контроль нові території та повернути втрачені раніше.

Представник служби зв’язків з громадськістю бригади Національної гвардії України Хартія Володимир Дегтярьов розповів, що українські захисники дистанційно мінують дороги, якими російські окупанти пересуваються на Харківському напрямку. Зокрема, це стосується спроб штурмувати село Липці.