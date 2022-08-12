Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что недавно взрывы произошли в населенных пунктах Андреевка и Брускинское, которые расположены в 10 километрах от линии фронта.

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По его словам, всего, по отчету ОК "Юг", за сутки в Херсонской области уничтожено 9 целей врага .

Активист рассказал, что одна из этих целей – фирма АО "Князя Трубецкого", расположенное напротив оккупированной Новой Каховки. Ведь их помещение начали использовать оккупанты, потому что там большие склады, несколько площадок для транспорта и комфортные гостиницы.

Молчанов заметил, что после удара, когда пошла детонация и "хлопки", поскольку россияне размещали там свои склады с боеприпасами. Поэтому они и пострадали.

Очевидно, что там будет много трупов российских офицеров, которые с комфортом и бассейнами на высоком уровне работали. Они злоупотребляли там алкоголем и отдыхали на берегу Каховского водохранилища,

– рассказівает активист.

Судя по детонации, там были уничтожены много техники и, вероятно, много русских офицеров.

Кроме того, ВСУ снова ударили по Каховскому мосту. "Надеюсь, что скоро его добьют, потому что оккупанты продолжают им активно пользоваться, в частности перевозят и тяжелые бензовозы", — добавил Молчанов.

Активист Молчанов о взрывах возле Новой Каховки: видео



К слову, россияне еще 24 февраля захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС. Там захватчики вывесили триколор.

А в начале июня стало известно, что захватчики "минируют" Каховскую ГЭС в Херсонской области, потому что ожидают наступление ВСУ. Такие действия захватчиков создали панику в Новой Каховке, ведь при взрыве на ГЭС жителей накроет волна высотой 16 метров.