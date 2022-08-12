Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він наголосив, що нещодавно вибухи сталися у населених пунктах Андріївка та Брускинське, які розташовані за 10 кілометрів від лінії фронту.

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За його словами, загалом, за звітом ОК "Південь", за добу на Херсонщині знищено 9 цілей ворога.

Активіст розповів, що одна з цих цілей – фірма АТ "Князя Трубецького", яке розташоване навпроти окупованої Нової Каховки. Адже їх приміщення почали використовувати окупанти, бо там великі склади, кілька майданчиків для транспорту та комфортні готелі.

Молчанов зауважив, що як виявилося після удару, коли пішла детонація і "хлопки", там росіяни розміщували свої склади з боєприпасами. Через це вони і постраждали.

Очевидно, що там буде багато трупів російських офіцерів, які з комфортом та басейнами на високому рівні "працювали". Вони зловживали там алкоголем і відпочивали на березі Каховського водосховища,

– зізнається активіст.

Судячи з детонації, там було знищено багато техніки і, ймовірно, багато російських офіцерів.

Крім того, ЗСУ знову били по Каховському мосту. "Сподіваюся, що скоро його доб’ють, бо окупанти продовжують ним активно користуватися, зокрема перевозять і важкі бензовози", – додав Молчанов.

Активіст Молчанов про вибухи біля Нової Каховки: відео



До слова, росіяни ще 24 лютого захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС. Там загарбники вивісили триколор.

А на початку червня стало відомо, що загарбники "мінують" Каховську ГЕС на Херсонщині, бо очікують наступ ЗСУ. Такі дії загарбників створили паніку в Новій Каховці, адже у разі вибуху на ГЕС мешканців накриє хвиля висотою 16 метрів.