В эфире телеканала "Рада" он отметил, что сама станция работает. К ее работе пока замечаний нет.

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Радиационный фон на промплощадке и в городе в норме

Что касается атомной станции, то взрывы слышны почти ежедневно из того района. По последней информации, работает два энергоблока,

– подчеркнул Орлов.

Он также добавил, что сейчас замечаний к работе ЗАЭС нет. Также известно о том, что работает тепловая станция. И, один из важнейших вопросов, – радиационный фон: он как на промышленной площадке, так и в городе в норме.

В то же время мэр Энергодара отметил, что систему оповещения горожан об опасности и воздушной тревоге оккупанты выключили практически сразу. Поэтому в городе не могут даже предвидеть потенциальную угрозу.

И хотя город уже 11 сутки под оккупацией, в нем есть свет, вода и тепло. Глава Энергодара также добавил, что из Запорожья уже приехала гуманитарная помощь. Ее распределили между многодетными семьями, людьми с инвалидностью, а также социально незащищенными горожанами.

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