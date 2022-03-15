В ефірі телеканалу "Рада" він зазначив, що сама станція працює. До її роботи наразі зауважень немає.

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Радіаційний фон на проммайданчику та в місті у нормі

Що стосується атомної станції, то вибухи чути майже щодня з того району. За останньою інформацією, працює два енергоблоки,

– підкреслив Орлов.

Він також додав, що наразі зауважень до роботи ЗАЕС немає. Також відомо про те, що працює теплова станція. І, одне з найважливіших питань, – радіаційний фон: він як на промисловому майданчику, так і в місті у нормі.

Водночас мер Енергодара зазначив, що систему сповіщення містян про небезпеку та повітряну тривогу окупанти вимкнули практично відразу. Тож у місті не можуть навіть передбачити потенційну загрозу.

І хоч місто вже 11 добу під окупацією, у ньому є світло, вода та тепло. Очільник Енергодара також додав, що з Запоріжжя вже приїхала гуманітарна допомога. Її розподілили між багатодітними сім'ями, людьми з інвалідністю, а також соціально незахищеними містянами.

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