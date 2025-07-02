Взрывы возле Житомира прогремели на территории двух производственных помещений: они полностью уничтожены

В окрестностях Житомира вечером 2 июля произошел мощный взрыв, в результате чего известно о жертвах, пострадавших и разрушенных зданиях. Скорее всего, взорвались два промышленных помещения.

Об этом сообщил председатель Глыбочицкой общины на Житомирщине Сергей Сокальский в эфире телеканала "КИЕВ24", передает 24 Канал.

Смотрите также Взрыв на трассе возле Житомира: движение автомобилей частично восстановлено

Взрывы разрушили здания

На трассе Киев – Чоп около 18:00 2 июля прогремели взрывы. Они вызвали разрушение домов и автомобилей. Погибли по меньшей мере два человека, более 15 получили ранения.

Единственное, что я могу сказать, событие произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены,

– заявил Сергей Сокальский.

Председатель общины добавил, что причины взрывов пока неизвестны, а на месте работают следователи и экстренные службы.

Из-за инцидента на трассе образовались большие пробки, что затрудняет приезд скорых и эвакуацию пострадавших. Несмотря на это, пострадавшим оказывается помощь и продолжается их транспортировка в медучреждения.

Ранее сообщалось, что в селе Березина на Житомирщине взорвался склад промышленного предприятия. Там произошло возгорание, которое, по словам очевидцев, охватило половину села. Пострадали крыши и окна домов.

Спасатели работают над ликвидацией последствий. Движение на трассе М-06 было временно перекрыто.