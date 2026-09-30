От атаки на Житомирщину пострадали 7 объектов: среди них – предприятия и энергетика

С вечера 29 сентября Россия несколько раз нанесла удары дронами по Житомирской области. Под ударом оказались 7 различных объектов.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает 24 Канал. Под атакой дронов оказались объекты в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах.

Удары наносятся по гражданской инфраструктуре

Как подчеркнул Бунечко, Россия в очередной раз пытается уничтожить именно гражданскую инфраструктуру. Также враг нанес удар по объекту энергетики.

Как всегда, россияне пытаются уничтожать объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз под ударом оказались предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и объекты энергетики. В результате вражеской атаки также сгорели 4 автомобиля. На месте событий работают спасатели и специальные службы,

– отметил глава Житомирской ОГА.

На месте работают спасатели. Они обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов. Пока нет сообщений о пострадавших и погибших.

Добавим, что утром 30 сентября Россия нанесла удар по супермаркету "Фора" в Киевской области. Там возник пожар. Местные группы в соцсетях сообщают, что в супермаркете находились люди.