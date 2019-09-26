Взрывы боеприпасов в оккупированном Донецке, людей эвакуируют: фото, видео
В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами пророссийских боевиков. Снаряды буквально летают над головами жителей города.
Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала.
Важно: В оккупированном Донецке вспыхнул пожар на складе с боеприпасами боевиков: видео
В то же время террористы не признают, что боеприпасы взрываются на арсенале. Говорят, что эвакуацию проводят якобы из-за пожара на заводе "Зенит".
Мощные взрывы слышны на кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях. По их словам, обломки горящего склада разлетаются в разные стороны.
Источник: 24 канал
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