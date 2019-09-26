Взрывы боеприпасов в оккупированном Донецке, людей эвакуируют: фото, видео

В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами пророссийских боевиков. Снаряды буквально летают над головами жителей города.

Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала.

Важно: В оккупированном Донецке вспыхнул пожар на складе с боеприпасами боевиков: видео

В то же время террористы не признают, что боеприпасы взрываются на арсенале. Говорят, что эвакуацию проводят якобы из-за пожара на заводе "Зенит".

Мощные взрывы слышны на кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях. По их словам, обломки горящего склада разлетаются в разные стороны.

️Сообщение от жителей: „#Донецк сутра колотит и шатается! Мины и снаряды разбудили нас в 5 утра! Слышит весь город! Говорят на Горняке укры попали в склад боеприпасов! Много пожаров! …предположительно горит склад с БК и #Трудовские." pic.twitter.com/KiNfsQZp2q — matutin (@matutin) September 25, 2019

#Донецк посёлок Горняк и Землекопы горят склады боеприпасов боевиков pic.twitter.com/tLuxg0rour — Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) September 25, 2019