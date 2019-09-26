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      Взрывы боеприпасов в оккупированном Донецке, людей эвакуируют: фото, видео

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      Взрывы боеприпасов
      Взрывы боеприпасов / twitter.com

      В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами пророссийских боевиков. Снаряды буквально летают над головами жителей города.

      Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала.

      Важно: В оккупированном Донецке вспыхнул пожар на складе с боеприпасами боевиков: видео

      В то же время террористы не признают, что боеприпасы взрываются на арсенале. Говорят, что эвакуацию проводят якобы из-за пожара на заводе "Зенит".

      Мощные взрывы слышны на кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях. По их словам, обломки горящего склада разлетаются в разные стороны.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Оружие Новости России Взрыв Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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