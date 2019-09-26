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      Вибухи боєприпасів в окупованому Донецьку, людей евакуюють: фото, відео

      31 Читать новость на русском
      Вибухи боєприпасів
      Вибухи боєприпасів / twitter.com

      В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами проросійських бойовиків. Снаряди буквально літають над головами мешканців міста.

      Окупанти навіть розпочали евакуацію населення з районів, розташованих поблизу арсеналу.

      Важливо: У окупованому Донецьку спалахнула пожежа на складі з боєприпасами бойовиків: відео

      Водночас терористи не визнають, що боєприпаси зриваються на арсеналі. Кажуть, що евакуацію проводять нібито через пожежу на заводі "Зеніт".

      Потужні вибухи чути на кадрах, які публікують очевидці у соцмережах. За їхніми словами, уламки з палаючого складу розлітаються в різні боки. 

       

      blog_ava
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      сьогодні
      1943
      Теги: Новини України Новини Донецька Вибух Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Зброя
      Джерело: 24 канал
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