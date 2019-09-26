Вибухи боєприпасів в окупованому Донецьку, людей евакуюють: фото, відео
В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами проросійських бойовиків. Снаряди буквально літають над головами мешканців міста.
Окупанти навіть розпочали евакуацію населення з районів, розташованих поблизу арсеналу.
Важливо: У окупованому Донецьку спалахнула пожежа на складі з боєприпасами бойовиків: відео
Водночас терористи не визнають, що боєприпаси зриваються на арсеналі. Кажуть, що евакуацію проводять нібито через пожежу на заводі "Зеніт".
Потужні вибухи чути на кадрах, які публікують очевидці у соцмережах. За їхніми словами, уламки з палаючого складу розлітаються в різні боки.
Джерело: 24 канал
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