Вибухи боєприпасів в окупованому Донецьку, людей евакуюють: фото, відео

В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами проросійських бойовиків. Снаряди буквально літають над головами мешканців міста.

Окупанти навіть розпочали евакуацію населення з районів, розташованих поблизу арсеналу.

Важливо: У окупованому Донецьку спалахнула пожежа на складі з боєприпасами бойовиків: відео

Водночас терористи не визнають, що боєприпаси зриваються на арсеналі. Кажуть, що евакуацію проводять нібито через пожежу на заводі "Зеніт".

Потужні вибухи чути на кадрах, які публікують очевидці у соцмережах. За їхніми словами, уламки з палаючого складу розлітаються в різні боки.

️Сообщение от жителей: „#Донецк сутра колотит и шатается! Мины и снаряды разбудили нас в 5 утра! Слышит весь город! Говорят на Горняке укры попали в склад боеприпасов! Много пожаров! …предположительно горит склад с БК и #Трудовские." pic.twitter.com/KiNfsQZp2q — matutin (@matutin) September 25, 2019

#Донецк посёлок Горняк и Землекопы горят склады боеприпасов боевиков pic.twitter.com/tLuxg0rour — Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) September 25, 2019